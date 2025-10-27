Тръмп готов за 3-и мандат, но вижда Ванс и Рубио като бъдещи президенти (Обзор)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа категорично да заяви, че няма да се стреми към трети мандат, което поддържа спекулациите за това как би могъл да се опита да удължи мандата си, съобщи Ройтерс. Републиканецът многократно е флиртувал с идеята да служи след двата си конституционно позволени мандата, шегувайки се с това на митинги и дразнейки противниците си с шапки “Тръмп 2028”.

Разговаряйки с репортери на борда на Air Force One на път към Япония в понеделник, Тръмп отговори на предложенията, че трябва да се кандидатира за противоконституционен трети мандат, идея, наскоро предложена от бившия стратег на Белия дом Стив Банън.

“Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега", каза Тръмп, визирайки шансовете си за победа. Президентът обаче добави, че не е мислил наистина да се кандидатира отново.

В разговори с журналисти републиканецът посочи държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс като основни претенденти за президентската номинация на партията му през 2028 г.

“Имаме страхотни хора - няма нужда да навлизам в това. Един от тях стои точно тук (Марко Рубио - б.а). Очевидно Джей Ди е страхотен. Вицепрезидентът е страхотен. Не съм сигурен, че някой би се кандидатирал срещу тези двамата”, каза Тръмп.

Същевременно Доналд Тръмп получи кралско посрещане в понеделник в Япония, която е част от петдневното му посещение в Азия. Американският лидер посети императорския дворец, където се срещна с японския император Нарухито.

Тръмп не пропусна да коментира и войната в Украйна, като заяви, че Владимир Путин трябва да ѝ сложи край, а не да извършва изпитания с ракети, и подчерта, че Вашингтон е разположил ядрена подводница край руското крайбрежие. В неделя Путин съобщи, че Русия е извършила успешен опит с новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета “Буревестник” 9М730, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система.