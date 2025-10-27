ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21592767 www.24chasa.bg

Австрийска министърка иска да се разследва смъртта на жена, починала, докато чака за операция

1436
Корина Шуман КАДЪР: Екс/@SchumannKorinna

Австрийската министърка на здравеопазването призова за по-добра координация на работата със спешни пациенти, след като жена почина, защото нито една болница не я е приела за спешна операция, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

"Това просто е недопустимо да се случи в нашата здравна система", заяви Корина Шуман пред в. "Кронен Цайтунг". 

54-годишната пациентка е пристигнала в болница в северния град Рорбах в средата на октомври и се е оплакала от болка в гърдите. Тя е диагностицирана с разкъсване на аортата, което болницата е заявила, че не може да лекува. След това жената е препратена в друга болница, в която има необходимото оборудване за такава операция, каза говорителка на медицинското заведение в Рорбах. 

Въпреки това нито една от трите австрийски болници, които са били потърсени, нито пък болницата в Германия, с която пациентката се е свързала, не са можели да приемат жената, отчасти защото не са имали достатъчно свободни легла в интензивните си отделения, установи проверка на "Кронен Цайтунг" и АПА. 

Болницата в Пасау каза пред ДПА, че е била потърсена от екип от Рорбах в 21:30 часа. 

"По това време кардиологичният ни екип беше зает с много сложна процедура, така че беше невъзможно да приемем веднага друг пациент", каза говорителка. 

Болницата в Залцбург по-късно се съгласила да приеме пациентката, каза говорител пред АПА. Персоналът там обаче след това е съобщил, че жената вече не може да бъде транспортирана. Тя е починала малко по-късно.

Шуман призова за разследване на случая. 

"Шокиращо е човек да загуби живота си заради това, че не е имало място да се извърши животоспасяваща операция в ключов момент", заяви тя пред "Кронен Цайтунг".

Корина Шуман КАДЪР: Екс/@SchumannKorinna

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)