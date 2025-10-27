Какво може "Летящият Чернобил", с който Путин заплаши Тръмп (Видео, снимки, графика)

Западните медии са единодушни, че изявлението на руския президент Владимир Путин за успешното завършване на изпитанията на ракетата „Буревестник" е било адресирано към Запада и президента на САЩ Доналд Тръмп. Ето какво пише англоезичната преса по този повод

Ню Йорк Таймс:

Русия успешно изпита ядрената си ракета „Буревестник" и се готви да я разположи, заяви президентът Владимир Путин в неделя. Това беше ясен сигнал към Запада, след като плановете за среща на върха с президента [Доналд] Тръмп се провалиха.

„Буревестник", известен още като SSC-X-9 „Скайфол", е кръстен на птица, смятана от някои за предвестник на бури. Оръжието е разработвано в продължение на много години и анализаторите казват, че успешното му изпитание не е изненада. В същото време това е и повод за безпокойство, казва Джефри Луис, експерт по неразпространение на ядрени оръжия в колежа Мидълбъри. Изпитанията на "Буревестник" Видео: МО на Русия

„Това е мъничък летящ Чернобил", каза той. „Това е лошо развитие. Това е поредното научнофантастично оръжие, което ще дестабилизира ситуацията и ще бъде трудно за справяне в рамките на контрола върху оръжията."

Гардиън:

Владимир Путин заяви, че Русия успешно е изпитала крилата ракета „Буревестник", за която се твърди, че е с ядрен двигател и е способна да носи ядрена бойна глава. Експертите по контрол върху оръжията го наричат ​​„летящ Чернобил", защото се захранва от ядрен реактор и, в зависимост от дизайна си, може да отделя радиоактивни отработени газове по време на полет. Путин на инспекция на армията на границата с Украйна Снимка: Пресслужбата на Кремъл

Ройтерс:

Моментът на провеждане на ракетните изпитания е сигнал към Запада и по-специално към Тръмп. За Тръмп, който нарече Русия „книжен тигър" заради това, че не успя бързо да подчини Украйна, посланието е, че Русия остава глобален военен конкурент, особено в сферата на ядрените оръжия, и че предложенията на Москва за контрол върху ядрените оръжия трябва да бъдат приложени. След като САЩ започнаха да предоставят на Украйна разузнавателна информация за отдалечени цели в енергийната инфраструктура в Русия, Путин ясно заяви пред Запада, че Москва може да отвърне на удара, ако пожелае.

След публикация в „Уолстрийт Джърнъл", че администрацията на Тръмп е премахнала ключово ограничение върху използването от Украйна на някои ракети с голям обсег, предоставени от западните съюзници, Путин заяви в четвъртък, че ако Русия бъде атакувана, отговорът ще бъде „много сериозен, ако не и смазващ". Ракетата Буревестник Снимка: Министерство на отбраната на Русия

Асошиетед Прес:

Изявлението, предшествано от години на изпитания на ракетите „Буревестник", стана част от ядреното послание на Кремъл. То се противопоставя на западния натиск за прекратяване на огъня в Украйна и силно предупреждава САЩ и други съюзници от НАТО да не налагат удари на Запада на далечни разстояния дълбоко в Русия.

Малко се знае за ракетата „Буревестник", чието кодово име в НАТО е Skyfall. Много западни експерти изразиха скептицизъм, отбелязвайки, че ядреният ѝ двигател може да се окаже изключително ненадежден.

Скай нюз:

Военният анализатор на телевизията Шон Бел нарече коментарите на Путин за ракетата Skyfall „просто риторика". „Русия няма абсолютно никакъв интерес от размяна на ядрени удари. Всичко това се прави, за да се сплаши Западът, който продължава да се бори в Украйна", каза той.

„Фронтовите линии се изместват. Русия печели. Просто печели много, много бавно. И мисля, че това, което се случва на Запад в момента, е следното: дори със западната подкрепа от три години и половина, почти четири, Украйна все още губи. И така, какво трябва да направи Западът по различен начин?"

Ето как описва новата ракета сайтът Новые известия:

„Имам доклад от индустрията и съм запознат и с оценките на Министерството на отбраната – в края на краищата това е уникален продукт, който никой друг в света няма", заяви президентът Владимир Путин. Сравнение между руската Буревестник и американската Томахоук според руски източници

Командирът на Генералния щаб на армията Валерий Герасимов твърди, че характеристиките на „Буревестник" му позволяват да поразява укрепени цели с гарантирана точност и на всякакво разстояние. Той твърди, че боеприпасът е маневрен и има „високи възможности" за избягване на противоракетни и противовъздушни отбранителни системи, включително прелитане над защитени зони благодарение на неограничения си обхват на полета. Ракетата се задвижва от ядрена двигателна система. „Буревестник" е прелетял 14 000 км, престоял е във въздуха приблизително 15 часа, но това не е таванът му.

„Буревестник" (9M730, НАТО: SSC-X-9 Skyfall) може да лети на височина от 25 до 100 метра, следвайки терена, и има скорост от 850 до 1300 км/ч., според министерството на отбраната на Русия. Спецификациите на ракетата "Буревестник" според МО на Русия

"През октомври 2023 г. Владимир Путин обяви успешното изпитание на „Буревестник". Малко преди това западната преса съобщи за подготовката за изпитания на архипелага Нова Земя. Самолети на НАТО бяха изпратени да наблюдават нивата на радиация, но не беше съобщено за замърсяване. Това показва използването на запечатан реактор и различен подход, което го прави по-безопасен за околната среда.

„Буревестник" е нова стъпка в надпреварата във въоръжаването и въплъщение на технологии с двойно предназначение. Физици и писатели на научна фантастика мечтаят именно за тези компактни ядрени реактори, виждайки в тях ключ към междупланетните пътувания. В крайна сметка, същото това развитие би могло да се превърне както в върховен аргумент в земните спорове, така и в потенциален двигател на прогреса за цялото човечество", пише Новые известия.

Министерството на отбраната на Русия планира да въведе ракетата на въоръжение през 2027 г. За нейните изпитания се говори още от 2018 г. Постоянно се промъкваха обаче съобщения за аварии. Дали сега вече всичко е наред или изявлението на Путин е просто дрънкане на оръжие, още не е ясно. Има и сериозни съмнения дали ракетата изобщо съществува.

Миналата година по това време Путин обяви, че е изстрелял срещу Украйна нова супер ракета - хиперзвуковата "Орешник", която щяла да промени генерално войната. Обяви и, че започва масовото й производство. До ден днешен нищо повече не се е чуло за това чудодейно оръжие.