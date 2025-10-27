Мъж се разби със самолета си в Гренландия и загина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек загина в Гренландия, след като самолетът му, излетял от Канада, се разби, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на датската компания за контрол на въздушния трафик "Навиеър".

Машината, на борда на която е имало само един човек, е изчезнала от радарите в събота, докато прелитала над остров Сермицяк, северно от гренландската столица Нуук, съобщи по-рано компанията.

"Тази сутрин мястото на катастрофата бе локализирано и, за съжаление, няма оцелели", се казва в изявлението на властите.

Според гренландските медии времето днес се е подобрило след мъглата през уикенда, което е позволило мястото на инцидента да бъде установено, пише БТА.

"Самолетът е открит на връх Сермицяк, но е на недостъпно в момента място и това затруднява действията, които властите могат да предприемат на този етап", обясни пред местния вестник "Сермицяк" Брайън Томсен, представител на гренландската полиция.

Информация за самоличността на загиналия при катастрофата на самолета не е оповестена.