ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21592937 www.24chasa.bg

Мъж се разби със самолета си в Гренландия и загина

1704
Гренландия Снимка: Pixabay

Един човек загина в Гренландия, след като самолетът му, излетял от Канада, се разби, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на датската компания за контрол на въздушния трафик "Навиеър".

Машината, на борда на която е имало само един човек, е изчезнала от радарите в събота, докато прелитала над остров Сермицяк, северно от гренландската столица Нуук, съобщи по-рано компанията.

"Тази сутрин мястото на катастрофата бе локализирано и, за съжаление, няма оцелели", се казва в изявлението на властите.

Според гренландските медии времето днес се е подобрило след мъглата през уикенда, което е позволило мястото на инцидента да бъде установено, пише БТА. 

"Самолетът е открит на връх Сермицяк, но е на недостъпно в момента място и това затруднява действията, които властите могат да предприемат на този етап", обясни пред местния вестник "Сермицяк" Брайън Томсен, представител на гренландската полиция.

Информация за самоличността на загиналия при катастрофата на самолета не е оповестена.

Гренландия Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)