Александър Вучич: Хърватия няма да купува НИС

Сръбският президент Александър Вучич каза, че Хърватия няма да купува поставената под американски санкции петролна компания на Сърбия НИС (NIS – Naftna industrija Srbije), чийто основен собственик е руската компания „Газпром нефт", предават местните медии, цитирани от БТА.

"Тъй като виждам, че в Хърватия продължават историята как ще станат собственици, просто трябва да им кажа, а ако има и някои руснаци, които размишляват върху това, нека да ги информирам, че нищо подобно няма да се случи. Просто имайте това предвид ", каза Вучич пред частната телевизия „Информър"

Сръбският президент заяви, че днес е водил трудни разговори с МВФ и че една от темите е била въпросът за НИС.

„Дискусиите с МВФ са трудни, със сигурност не са лесни, за нас е важно те да потвърдят споразумението ( с МВФ -бел.ред. ) в четвъртък, а на 19 декември, на Никулден (според Юлианския църковен календар), основният им борд да го потвърди във Вашингтон. Това е много важно за нас, заради кредитния рейтинг и всичко останало. Има рискове, най-големият риск е, разбира се, НИС, и това е от решаващо значение за нас.", каза Вучич.

През уикенда сръбският президент анонсира, че ако в настоящата седмица по време на разговори с руската и американската страна не се намери решение за НИС, то сръбската държава ще предприеме самостоятелни действия.

Вучич не уточни какво има предвид под "самостоятелни действия".

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции е в руски ръце. Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после 8 пъти отложи въвеждането на санкциите.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дял от 11,3 процента.