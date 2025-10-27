ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е идеалният пробег за продажба на употребяван ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21593542 www.24chasa.bg

"Хамас" заяви, че ще предаде останките на още един заложник

1068
Газа СНИМКА: Ройтерс

Въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник, намерени в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Тленните останки на 13 мъртви заложници все още се намират на палестинска територия, като според "Хамас" локализирането им среща трудности заради разрушенията, причинени вследствие на бойните действия.

Говорител на израелското правителство каза вчера, че палестинската групировка е знаела къде се намират телата на заложниците. Израел разреши на египетски спасителен екип да работи съвместно с Червения кръст при изравянето на тленните останки с изкопни машини отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа.

Намирането и предаването на Израел на телата на останалите мъртви заложници остава едно от най-големите препятствия пред прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Газа СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)