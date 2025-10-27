ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Електрическа четка от "Тему" откъсна косата на 3-годишно дете

Електрическа четка от "Тему" откъсна косата на 3-годишно дете СНИМКА: Екс/WGthink

Електрическа четка, закупена от сайта за онлайн търговия „Teму", откъсна огромна част от косата на 3-годишно дете във Великобритания, съобщи Би Би Си. 

36-годишната майка Ейми казва, че от "Тему" изобщо не се интересуват за безопасността на потребителите. 

Четката е за почистване на повърхности и Ейми я закупила за 4 паунда, като предполагала, че ще я улесни в домакинската работа. 

В момента продуктът е спрян от продажба, а говорител на фирмата заяви, че желае на детето бързо възстановяване и съжаляват да чуят за инцидента. 

"Безопасността на нашите клиенти е наш основен приоритет и екипът ни е в контакт с пострадалото семейство", се казва още в позицията на "Тему".

Детето извадило четката от кутията след доставката й. "Четката се включи и буквално излетя, заплитайки се в косата й", разказва майката. 

По думите й първоначално не разбрала колко сериозен е проблемът. Съпругът на Ейми опитал да извади четката от косата на детето и тогава видели огромното плешиво петно. 

"Тя беше разстроена. Едва по-късно болката наистина я удари и каза, че главата много я боли", разказва Ейми.  

36-годишната жена казва, че месец след инцидента детето все още няма коса на пострадалото място. 

"Тему" оперира на пазара от 2022 г. като уебсайт и приложение за електронна търговия, което свързва купувачите с външни продавачи. 

Търговците са предимно от Китай и много от артикулите се изпращат директно оттам.

Norfolk Trading Standards се свърза с Temu и заяви, че компанията им е съобщила, че продуктът е бил изтеглен от продажба във Великобритания по решение на производителя.

Ейми казва, че от компанията са й предложили 1500 паунда компенсация, но тя е отказала. 

