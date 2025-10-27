ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров: Исках да видя къде съм, нямаше да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21593960 www.24chasa.bg

Силно земетресение в Турция, има срутени сгради, усети се и у нас (Видео)

14280

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН и Европейския средиземноморски сеизмологичен център. 

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра. Eпицентърът е на 53 км от Балъкесир. 

Засега няма съобщения за жертви, но в социалните мрежи се появиха снимки и видеа от земетресението. На някои от тях се виждат отломки от срутени сгради. 

Трусът е бил усетен в много провинции, включително и в Истанбул.

У нас е усетен в Хасково, Бургас, Кърджали, Пловдив, Ямбол и Пазарджик. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)