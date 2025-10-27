Силно земетресение в Турция, има срутени сгради, усети се и у нас (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН и Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра. Eпицентърът е на 53 км от Балъкесир.

Засега няма съобщения за жертви, но в социалните мрежи се появиха снимки и видеа от земетресението. На някои от тях се виждат отломки от срутени сгради. İstanbul Güneşli’deki bir evde depremin hissedildiği anlar.



Balıkesir #deprem pic.twitter.com/dqOoIya0Ly — 🇹🇷 AYDIN TÜRKOĞLU 🇹🇷🌹🌹🌹 (@aydntrkolu) October 27, 2025 ⚠️"Allah’ım her yer yıkıldı!"#Deprem #Balıkesir #sondakika #haber pic.twitter.com/fp0uJjHKt2 — 🖼️NFT is Life (@NFT_Promoter) October 27, 2025 Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı: Şimdilik can kaybı yok, birkaç bina yıkıldı. pic.twitter.com/f5Ssa1HPb9 — Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) October 27, 2025 SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binaların olduğu bildiriliyor.#deprem#Sallandık

İzmir

Balıkesir

İstanbul pic.twitter.com/58E6mawvBT — Order (@Yusufofisil) October 27, 2025

Трусът е бил усетен в много провинции, включително и в Истанбул.