Силно земетресение в Турция, има срутени сгради, усети се и у нас (Видео)

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН и Европейския средиземноморски сеизмологичен център.
Трусът е станал на дълбочина от 10 километра. Eпицентърът е на 53 км от Балъкесир.
Засега няма съобщения за жертви, но в социалните мрежи се появиха снимки и видеа от земетресението. На някои от тях се виждат отломки от срутени сгради.
Трусът е бил усетен в много провинции, включително и в Истанбул.
У нас е усетен в Хасково, Бургас, Кърджали, Пловдив, Ямбол и Пазарджик.