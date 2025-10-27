ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон Дер Лайен: Случаите с балоните с хелий над Литва са хибридна заплаха

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: 24 часа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това е провокация. Наричаме я с истинското ѝ име - хибридна заплаха. Няма да я толерираме", написа тя в платформата "Екс", като добави, че балоните са още една причина да бъдат ускорени водещите инициативи на Европейския съюз "Наблюдение по източния фланг" и "Европейска стена срещу дронове".

Премиерът на Литва Инга Ругиниене заяви по-рано днес, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и които многократно прекъсваха въздушния трафик на балтийската държава.

