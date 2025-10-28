Четири сгради са се срутили след 6,1 по Рихтер в Турция, усетен и у нас (Видео, снимки)

Паниката изкара хората навън, където някои останаха цяла нощ

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция). Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер". Срутена сграда след земетресението в Турция СНИМКА: Екс/yapi_isleri Срутена сграда след земетресението в Турция СНИМКА: Екс/yapi_isleri

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място. Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Вторник е обявен за неучебен в целия окръг Балъкесир.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън, където някои останаха цяла нощ. SINDIRGI'DA YIKILAN BİNALAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI



Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Gece 22.48’de kaydedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve İzmir dahil çevre illerde de… pic.twitter.com/4DvZ9oSWGa — İzmir'de Son Dakika (@izmirdesondk) October 28, 2025 Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.#deprem #balikesir #sındırgı #afad #Sallandık pic.twitter.com/uA757TMk2B — İşçi Haber (@iscihaber) October 28, 2025 Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.#deprem #balikesir #sındırgı #afad #Sallandık pic.twitter.com/uA757TMk2B — İşçi Haber (@iscihaber) October 28, 2025

След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес", написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.