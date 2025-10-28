Тръмп: Харесвам Илон Мъск, но съжалявам за много глупавия момент в живота му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-малко от шест месеца след разрива си с Илон Мъск американският президент Доналд Тръмп се изказа мило за технологичния милиардер, съобщи ДПА.

"Харесвам Илон и подозирам, че винаги ще го харесвам", каза Тръмп пред медиите по време на посещението си в Азия.

Мъск дари над 250 милиона долара за предизборната кампания на Тръмп миналата година. През първите месеци от мандата на Тръмп той се превърна в близък доверен човек на президента и беше натоварен със задачата да намали бързо правителствените разходи.

Но в началото на лятото възникна разрив по повод на важен законопроект за бюджета, прокарван от Тръмп, и двамата скоро започнаха да се атакуват взаимно в социалните медии. По-късно Мъск се оттегли от политическата си роля.

През юли Мъск обяви създаването на своя собствена партия, но след това нищо повече не се чу за нея, пише ДПА, цитирана от БТА. По-късно Мъск ограничи политическата си дейност до изразяване на десни възгледи в онлайн платформата си "Екс".

През септември Тръмп и Мъск разговаряха по време на церемония в памет на убития десен активист Чарли Кърк. След това Тръмп заяви, че от време на време е имал малко контакти с Мъск, определяйки ги като "нищо особено".

Тръмп заяви, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент".

"Беше глупав момент в живота му. Много глупав", подчерта президентът на САЩ. "Сигурен съм, че той би ви казал същото".