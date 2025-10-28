Червеният кръст предал на Израел тялото на заложник, открито в Газа

Израел обяви тази вечер, че Червеният кръст е предал на неговите сили в ивицата Газа тялото на заложник, върнато в рамките на споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас", съобщиха Франс прес и Ройтерс.

"Израел получи чрез Червения кръст ковчега на мъртвия заложник, който беше предаден на армията и на Шин Бет (службата за вътрешна сигурност, бел. АФП) в ивицата Газа", заяви кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху в съобщение, добавяйки, че тялото ще бъде пренесено в Израел, за да бъде идентифицирано.

Ако идентичността на заложника се потвърди, в Газа ще остават останките на 12 заложници, отбелязва Ройтерс. Ислямистката група "Хамас" твърди, че предаването им е затруднено поради разрушенията в Газа, дължащи се на израелската ответна операция след клането на 7 октомври 2023 г. Говорител на израелското правителство заяви вчера, че палестинската екстремистка група знае къде се намират телата.

Откриването и предаването на телата на убитите заложници беше една от пречките пред мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.