Колумбия арестува посредник в убийството на кандидата за президент Мигел Урибе

Мигел Урибе Снимка: Екс/ @GlobalInsight20

Колумбийската полиция арестува "главния посредник" в убийството на кандидат-президента Мигел Урибе, което до момента е най-значимият арест в рамките на разследването за разкриване на това убийство, съобщи Франс прес, като цитира изявление на властите.

Симеон Перес Марокин, арестуван в департамента Мета (в центъра на страната), е обвинен, че е бил посредник между близкото обкръжение на наемния убиец и въоръжената група, стояща зад атентата срещу сенатора по време на митинг в Богота на 7 юни.

Фаворит на десницата за президентските избори през 2026 г., Мигел Урибе Турбай, на 39 години, почина през август вследствие на мозъчен кръвоизлив, след като няколко седмици беше в критично състояние.

Симеон Перес Марокин е обвинен в "убийство при утежняващи обстоятелства, участие в престъпна група, използване на непълнолетни за извършване на престъпления и незаконно носене на оръжие", заяви прокуратурата в "Екс".

За това убийство са задържани още шест души, включително 15-годишният тийнейджър, който е стрелял по Урибе. Но поръчителят на покушението все още не е идентифициран, съобщава БТА.

Извършителят на стрелбата е осъден на седем години лишаване от свобода в специализиран център за непълнолетни, а шофьорът, който го е превозил, на 21 години затвор.

