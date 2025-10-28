Заради урагана Мелиса: Премиерът на Ямайка предупреди за опасност от значителни разрушения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът Мелиса, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от пета категория", заяви той по телевизия Си Ен Ен. Мелиса вече е достигнала най-високата степен на сила по петстепенната скала.

"Може да има значителни разрушения", подчерта премиерът.

Проливни дъждове се изляха в Порт Роял още преди ураганът да е достигнал Ямайка. Скоростта на ветровете достига 280 км/ч.