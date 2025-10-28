ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Няма икономическа логика осигуровки...

Заради урагана Мелиса: Премиерът на Ямайка предупреди за опасност от значителни разрушения

Ураганът Мелиса КАДЪР: Екс/@accuweather

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът Мелиса, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. 

"Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от пета категория", заяви той по телевизия Си Ен Ен. Мелиса вече е достигнала най-високата степен на сила по петстепенната скала.

"Може да има значителни разрушения", подчерта премиерът.

Проливни дъждове се изляха в Порт Роял още преди ураганът да е достигнал Ямайка. Скоростта на ветровете достига 280 км/ч.

Ураганът Мелиса КАДЪР: Екс/@accuweather

