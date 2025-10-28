Тръмп подписа търговско споразумение с новата японска премиерка Такаичи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп се срещна в Токио с японската премиерка Санае Такаичи, очаква се двамата да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, съобщи Франс прес.

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака преди срещата, която се очаква да продължи 45 минути. Такаичи благодари на Доналд Тръмп за "дългогодишното приятелство" с бившия премиер Шинзо Абе, който е и неин бивш ментор.

"Бях много впечатлена и вдъхновена от вас", заяви новата премиерка на Япония.

От своя страна Тръмп я увери, че Вашингтон е съюзник "на най-високо ниво" на Токио. Това се случи в момент, в който САЩ изискват от архипелага да увеличи разходите си за отбрана.

"Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбок респект към Япония. Искам да ви уверя, че това ще бъде привилегирована връзка. Ние сме съюзник на най-високо ниво", подчерта Тръмп.

Такаичи от своя страна заяви, че иска да отвори "нова златна ера" в японско-американските отношения, докато Токио се изправя пред нарастващата военна мощ на съседен Китай, отбелязва АФП.

Заедно със САЩ Япония е готова да допринесе за глобалния мир и стабилност, подчерта още Такаичи, цитирана от ДПА.

Тръмп похвали премиерката, която е на власт от седмица, за незабавните ѝ мерки за укрепване на военния потенциал на Япония. "Получихме вашите поръчки за голямо количество ново военно оборудване", отбеляза президентът на САЩ.

Миналата седмица Такаичи обяви планове за увеличаване на японския бюджет за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) до март, две години по-рано от планираното. Тя описа съюза за сигурност със САЩ като "крайъгълен камък" на политиката на Япония във външните работи и сигурността.

На срещата САЩ и Япония подписаха рамково споразумение за гарантиране на доставките си на редкоземни елементи и критични минерали, в момент, в който Китай въвежда драстични ограничения върху износа на тези важни материали, отбелязва АФП.

Документът, публикуван от Белия дом и подписан в Токио от американския президент Доналд Тръмп и японската премиерка Санае Такаичи, предвижда засилено сътрудничество и мобилизиране на капитали за подкрепа на минното дело и преработката в двете страни, като определя редица проекти, които да бъдат подкрепени с приоритет.

Токио и Вашингтон се ангажират по-специално да "идентифицират съвместно" проекти, които да запълнят "пропуските" в своите вериги за доставки – "включително производни продукти като магнити, батерии, катализатори". Мерки, приети в рамките на шест месеца, ще подкрепят финансово приоритетни проекти, се посочва в текста, публикуван от Белия дом.

Като инструменти ще се използват "механизми за финансова подкрепа, търговски мерки, ако е необходимо, и системи за складиране".

"Участниците възнамеряват да мобилизират подкрепата на правителствата и частния сектор (...) чрез субсидии, гаранции, заеми или собствени (...) регулаторни облекчения", добавя споразумението, цитирано от БТА.

Неотдавна Китай обяви нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с тези редки земни елементи, за голямо разочарование на САЩ, Япония и Европа. Пекин осигурява над 60% от добива на редкоземни елементи, и 92% от тяхното рафинирано производство в световен мащаб. Тези материали са от съществено значение за цифровите технологии, автомобилната промишленост, енергетиката и оръжейната промишленост.