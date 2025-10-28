ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима палестински бойци били убити от Израел в операция на Западния бряг

Западният бряг СНИМКА: Ройтерс

Израелските власти обявиха, че са ликвидирали трима палестински бойци рано днес сутринта в операция в северната част на окупирания Западен бряг, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тримата мъже са били застреляни, когато са излизали от пещера близо до Дженин - град, известен като бастион на ислямисти, пояснява израелската полиция.

Според изявлението ѝ малко след това израелската армия е нанесла въздушен удар, за да срути пещерата.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха информацията за удар в района, но не дадоха повече подробности.

Западният бряг СНИМКА: Ройтерс

