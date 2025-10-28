Световната банка приветствала Обединените арабски емирства като модел за овластяване на жените

Световната банка определи вчера Обединените арабски емирства като водещ модел в човешкото развитие и в приемането на политики, които овластяват жените и младежите, съобщи новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

Фадия Саада, регионален директор за човешко развитие в Близкия изток и Северна Африка, Афганистан и Пакистан (МЕНА+) в Световната банка, заяви, че ОАЕ са изградили интегриран модел на баланс между работа и личен живот и участие на жените като част от работната сила чрез реформи в трудовото законодателство и инвестиции в ранното детско развитие и грижите за децата.

В интервю за информационна агенция УАМ след публикуването на новия водещ доклад на Световната банка „Приемане и оформяне на промяната: Човешко развитие в преход за региона на Близкия изток и Северна Африка", Саада заяви, че реформите в трудовото законодателство на ОАЕ от 2022 г. са позволили работа на непълно работно време, временна, дистанционна и споделена работа, разширявайки възможностите за жените и младежите.

През 2021 г. страната въведе подобрени разпоредби за родителски отпуск, които подкрепят баланса между работа и личен живот и участието на жените в работната сила.

„Инвестициите на страната в ранното детско развитие и достъпните грижи за деца помагат за овластяване на жените и за предоставяне на основни умения на младежите", отбеляза тя.

Подчертавайки как други страни от Близкия изток и Северна Африка биха могли да се възползват от гъвкавите политики на ОАЕ за трудова мобилност, Саада посочи политиките на страната за трудова мобилност, които включват адаптивни визови опции като Златна и Зелена виза за квалифицирани специалисти, инвеститори и фрийлансъри, както и визи за търсене на работа, в това число и дистанционна работа.

Тя отбеляза, че ОАЕ също така насърчава защитата на труда чрез осигуряване на обезщетения при безработица, гаранции за изплащане на възнагражденията и подобрени разпоредби за набиране на персонал. Приемането на подобни политики в целия регион, каза тя, би помогнало за привличането и задържането на таланти, би подкрепило икономическата диверсификация и би стимулирало иновациите.