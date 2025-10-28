ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Няма икономическа логика осигуровки...

Световната банка приветствала Обединените арабски емирства като модел за овластяване на жените

Сградата на Световната банка. Снимка Архив

Световната банка определи вчера Обединените арабски емирства като водещ модел в човешкото развитие и в приемането на политики, които овластяват жените и младежите, съобщи новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

Фадия Саада, регионален директор за човешко развитие в Близкия изток и Северна Африка, Афганистан и Пакистан (МЕНА+) в Световната банка, заяви, че ОАЕ са изградили интегриран модел на баланс между работа и личен живот и участие на жените като част от работната сила чрез реформи в трудовото законодателство и инвестиции в ранното детско развитие и грижите за децата.

В интервю за информационна агенция УАМ след публикуването на новия водещ доклад на Световната банка „Приемане и оформяне на промяната: Човешко развитие в преход за региона на Близкия изток и Северна Африка", Саада заяви, че реформите в трудовото законодателство на ОАЕ от 2022 г. са позволили работа на непълно работно време, временна, дистанционна и споделена работа, разширявайки възможностите за жените и младежите.

През 2021 г. страната въведе подобрени разпоредби за родителски отпуск, които подкрепят баланса между работа и личен живот и участието на жените в работната сила.

„Инвестициите на страната в ранното детско развитие и достъпните грижи за деца помагат за овластяване на жените и за предоставяне на основни умения на младежите", отбеляза тя.

Подчертавайки как други страни от Близкия изток и Северна Африка биха могли да се възползват от гъвкавите политики на ОАЕ за трудова мобилност, Саада посочи политиките на страната за трудова мобилност, които включват адаптивни визови опции като Златна и Зелена виза за квалифицирани специалисти, инвеститори и фрийлансъри, както и визи за търсене на работа, в това число и дистанционна работа.

Тя отбеляза, че ОАЕ също така насърчава защитата на труда чрез осигуряване на обезщетения при безработица, гаранции за изплащане на възнагражденията и подобрени разпоредби за набиране на персонал. Приемането на подобни политики в целия регион, каза тя, би помогнало за привличането и задържането на таланти, би подкрепило икономическата диверсификация и би стимулирало иновациите.

