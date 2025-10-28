Изказвания срещу миграцията на немския канцлер Фридрих Мерц изкараха 2000 на протест в Лайпциг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 2000 души излязоха вчера на протест в Лайпциг в Югоизточна Германия, заради неотдавнашни изказвания на канцлера Фридрих Мерц, който приравни миграцията с градските проблеми, съобщи ДПА.

Въпреки че организаторите са очаквали около 1000 демонстранти, полицията е съобщила, че около 2000 протестиращи са се събрали на главния площад с призиви: "Ясна позиция срещу Мерц! Разнообразието остава в градската среда."

В протестите са участвали хора от всякакви поколения и поддръжници на движения срещу десницата.

Демонстрантите са били ескортирани от полицията, която заяви, че протестът е преминал "без особени инциденти", пише БТА.