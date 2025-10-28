Японската премиерка Такаичи ще номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японската премиерка Санае Такаичи е заявила, че иска да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Това обяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

"За толкова кратко време светът започна да се радва на повече мир", заяви Такаичи пред медиите. "Аз самата бях много впечатлена и вдъхновена от вас, г-н президент", добави премиерката.

Започнала още по време на първия му мандат, обсесията на Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир само се засили след завръщането му на власт през януари. Той твърди, че е сложил край на няколко конфликта по света, но експертите омаловажават ролята му, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Днес Тръмп се срещна в Токио със семействата на японци, отвлечени от Северна Корея през 70-те и 80-те години на миналия век – въпрос, който от десетилетия затруднява отношенията между Япония и Пхенян.

"Те търсят от толкова много години" близките си, САЩ "ги подкрепят напълно", заяви Тръмп.

"Ще обсъдим въпроса, винаги го имаме предвид", добави той.

През 2002 г. Северна Корея призна, че през 70-те и 80-те години на миналия век е изпратила агенти да отвлекат 13 японци, за да обучат шпионите си на японски език и култура. Но Япония е регистрирала официално 17 случая и смята, че броят на отвлечените ѝ граждани е много по-голям. От над 20 години японското правителство обещава да направи всичко възможно, за да ги върне в родината им.

През 2002 г. Пхенян освободи пет от отвлечените, но заяви, че всички останали са мъртви.

Бившият японски лидер Шиндзо Абе, политически ментор на Такаичи, беше направил този въпрос свой приоритет, припомня АФП.

"В основата на този въпрос за отвличанията не стои само нарушение на националния суверенитет, но трябва да помним, че става въпрос за човешки животи", заяви Такаичи миналата седмица по време на среща с семействата.

Тръмп многократно е изтъквал добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен-ун, въпреки че преговорите за денуклеаризация се провалиха през 2019 г., и е изразил желанието си да поднови дипломатическите отношения с Северна Корея, отбелязва Киодо. Нито Вашингтон, нито Токио имат дипломатически отношения с Пхенян.

Преди срещата със семействата Тръмп се срещна с Такаичи и двамата подписаха важно търговско споразумение.