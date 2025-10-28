Дронове и оръжия с изкуствен интелект на военния парад в Солун

Гърция празнува националния си празник с военен парад. На 28 октомври през 1940 г. Атина отговаря с "Не" на искането на Мусолини за преминаване на войските през територията на страната. Гърция е единствената страна в Европа, която чества като национален празник не края, а началото на една война.

На тазгодишния военен парад в Солун се очаква, наред с други неща, безпилотни летателни апарати, усъвършенствани системи за борба с дронове и оръжия с изкуствен интелект да привлекат вниманието на обществеността.

По-конкретно, на парада ще се видят отблизо възможностите на произведената в Гърция система за борба с дронове „Кентавър", която беше успешно тествана на гръцки фрегати, участващи в „Операция Щитове" в Червено море, предотвратявайки атаки от дронове на хусите.

Освен това, обществеността ще види оръжието „Хиперион", което има възможности за сваляне на вражески дронове и е предназначено за надводни части на ВМС, както и роботизирана система за неутрализиране на импровизирани взривни устройства.

По отношение на бойните танкове, на парада ще дефилират танкове „Леопард" на Сухопътната армия, оборудвани със специални „клетки", които ги предпазват от евентуални попадения в купола на танка.

Що се отнася до въздушните средства, ще бъдат представени произведения в Гърция дрон „Арчита", както и серия мини дронове от Военноморската академия. Същевременно ще прелетят безпилотни и автономни хеликоптери, както и безпилотни летателни апарати и дронове с вертикално излитане, използващи възможности за изкуствен интелект.

Сред другите системи, публиката ще види отблизо серия ракети и управляеми бомби с най-нова технология и високи оперативни възможности.

В Атина на 28 октомври програмата от събития за честване на годишнината от Епопеята от 1940 г. включва салюти от оръдейната позиция Ликавитос.

Официалното издигане на Националния флаг на Акропола ще се състои в 08:00 ч., а доксологията ще бъде отслужена в Атинската катедрала от Негово Блаженство архиепископ на Атина и цяла Гърция Йероним II в 10:00 ч.

След това ще последва полагане на венци на Паметника на Незнайния воин в 10:40 ч., а парадът на представителни групи от ученици и ученици от атински училища пред Паметника на Незнайния воин, в присъствието на министъра на образованието, вероизповеданията и спорта, е насрочен за 11:00 ч.

В контекста на годишнината от Епопеята от 1940 г., фрегатата „Псара", бързо управляемият ракетен патрулен кораб „Каратанасис" и подводницата „Пипинос" пристигнаха в пристанището на Пирея.

Фрегатата „Псара" е тип MEKO 200, с немски дизайн, построена от Hellenic Shipyards. Тя е приета от ВМС през април 1998 г. Скоро Управляемият ракетен патрулен кораб „Каратанасис" е кръстен в чест на лейтенант-командир Христодулос Каратанасис, който загина в нощта на инцидента край Имия. Подводницата „Пипинос" е втората подводница от клас „Папаниколис" и първата, построена в корабостроителниците Скарамангас по програмата „Архимед". Строителството ѝ е завършено през април 2014 г.