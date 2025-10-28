Русия атакува детска градина и училище в украинската Николаевска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена почина от раните си в Херсон

Руски артилерийски обстрел в рамките на последното денонощие е нанесъл щети на гражданска инфраструктура в украинската Николаевска област, съобщи Укринформ, позовавайки се на областната военна администрация.

Силите на Москва са нанесли удари в три общини, уточнява украинската новинарска агенция. Очакив и Халицинове са били атакувани 8 пъти с дронове.

Община Куцуруб е бил подложена на аргилерийски огън. В село Дмитривка са нанесени щети на детска градина, училище и частен дом.

Засегнати са е и електропороди, което е довел до временно спиране на тока.

Междувременно началникът на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин съобщи в "Телеграм", че жена е починала от раните си вследствие на обстрела по Херсон.

"Руснаците убиха още един жител на Херсон", написа Прокудин. Четирима души, включително и полицай, са ранени в Херсонска област вчера, уточнява Укринформ, цитиран от БТА.