Турция планира да вземе 24 изтребителя "Юрофайтър" от Оман и Катар

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

Турция планира придобиването на 24 изтребителя „Юрофайтър Тайфун" от Оман и Катар, съобщи турският министър на отбраната Яшар Гюлер, цитиран от ТРТ Хабер и БТА.

От изявлението на Гюлер става ясно, че Турция планира да придобие по 12 изтребителя от двете близкоизточни страни, наред със сключената вчера сделка за придобиването на 20 изтребителя „Юрофайтър" от Великобритания. По този начин общият брой на изтребителите „Юрофайтър", които Турция иска да присъедини към военновъздушните си сили, достига 44.

По-рано вчера Гюлер участва в инспекция на три изтребителя „Юрофайтър Тайфун", собственост на Британските военновъздушни сили, във военновъздушната база Мюртед край Анкара. В инспекцията се включи и британският премиер Киър Стармър.

