Глоби до 5000 евро за производители, които не декларират маслини и зехтин в Гърция

Солени глоби от 100 до 5000 евро очакват хиляди собственици на маслинови дървета в Гърция, между които и българи, ако не се регистрират в електронния регистър на маслините.

Това е новата наредба на Министерството на развитието на селските райони, която има за цел да контролира маслиновите дървета в цялата страна чрез дигитализация на производството.

Собствениците на земя с 21 или повече маслинови дървета от 1 октомври 2026 г. ще бъдат задължени да декларират реколтата си, дори и тя да е нулева. Декларирането не е задължително за тези, които имат по-малко от 21 маслинови дървета.

В случаи на неподаване, забавяне или неточна декларация са предвидени административни глоби в размер от 100 до 5000 евро, в зависимост от размера на стопанството.

Освен това е задължително декларирането на всички селскостопански доходи пред данъчната служба, ако получават селскостопански доходи от зехтин и са пенсионери.

Подаването на декларацията за реколтата от маслини се извършва от задължените лица от 1 октомври всяка година до полунощ на 31 май на следващата година.

Компетентните органи ще извършват годишен контрол върху извадка от най-малко 5% от декларациите за реколта, която се определя въз основа на анализ на риска.

При установяване на неспазване на разпоредбите ще бъдат налагани административни глоби, а в случай на неточно деклариране на броя на маслиновите дървета ще се налага глоба от 60 евро за всяко маслиново дърво в декларацията, което надвишава или е по-малко от действителния брой.