Китай подписа разширено споразумение за зона за свободна търговия с АСЕАН

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна азия (АСЕАН) подписаха разширено споразумение за зона за свободна търговия, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Единството е сила", каза китайският премиер Ли Цян на срещата на върха Китай-АСЕАН, която се състоя след подписването на документа.

Споразумението за зона за свободна търговия АСЕАН-Китай 3.0 бе подписано в последния ден от годишната среща на върха на АСЕАН и свързаните с нея форуми, в присъствието на Ли Цян и малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който е председател на АСЕАН тази година.

Това е третото преразглеждане на дългогодишното споразумение, което беше сключено за първи път през 2002 г. и влезе в сила през 2010 година. Зоната за свободна търговия обхваща пазар с общо над 2 милиарда души и намалява митата върху стоките, като стимулира потоците от услуги и инвестиции.

Двустранната търговия е нараснала от 235,5 милиарда долара през 2010 г. до почти 1 трилион долара през миналата година.

АСЕАН е основана през 1967 г. на днешния ден, обединявайки единадесет страни от региона на Югоизточна Азия, а първата й среща на върха е през 1976 година.

Очаква се зоната за свободна търговия АСЕАН-Китай 3.0 да разшири интеграцията в региона, като обхване нови области като цифровата търговия, зелената икономика, устойчивостта и подкрепата за малките и средните предприятия, които съставляват по-голямата част от бизнеса в АСЕАН, посочват официални лица. Споразумението има за цел да разшири достъпа до ползите от търговията, да подобри достъпа до пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери.