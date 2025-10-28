Пренасочиха полети заради мистериозен дрон край летището в Аликанте

Десет полета са пренасочени заради мистериозен дрон, забелязан край летището в Аликанте, съобщи "Дейли мейл".
Те са пренасочени към други дестинации във вторник.
Десет международни полета с направление Коста Бланка са били пренасочени към близките летища, седем към Валенсия, един към Мурсия, един към Барселона и един към Палма де Майорка.
Според местни медии над 1000 пътници са засегнати от пренасочването на полетите.
Не е ясно кой е оперирал дрона. По-рано този месец летището в Палма де Майорка беше затворено за кратко отново заради дрон.
Властите все още търсят отговорникът за хаоса на летището в Майорка.