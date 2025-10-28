Пренасочиха полети заради мистериозен дрон край летището в Аликанте

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десет полета са пренасочени заради мистериозен дрон, забелязан край летището в Аликанте, съобщи "Дейли мейл".

Те са пренасочени към други дестинации във вторник.

Десет международни полета с направление Коста Бланка са били пренасочени към близките летища, седем към Валенсия, един към Мурсия, един към Барселона и един към Палма де Майорка.

Според местни медии над 1000 пътници са засегнати от пренасочването на полетите.

Не е ясно кой е оперирал дрона. По-рано този месец летището в Палма де Майорка беше затворено за кратко отново заради дрон.

Властите все още търсят отговорникът за хаоса на летището в Майорка.