https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21595385 www.24chasa.bg

Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

3420
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

В същото време той бе категоричен, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

Освен това Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия. Той заяви още, че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още 2-3 години.

