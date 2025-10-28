Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време той бе категоричен, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

Освен това Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия. Той заяви още, че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още 2-3 години.