Гледайте на живо как ураганът Мелиса - най-силната буря в историята, удря Ямайка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-силната буря в историята се очаква да удари Ямайка с ветрове от 281 км/ч. Ураганът Мелиса вече попада в категория 5.

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че бурята може да нанесе значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими мерки.

На острова не е имало силен ураган от повече от десетилетия, а най-силната буря досега е била от категория 4. По бреговете на Ямайка бе наредена евакуация. Работник на бензиностанция в Кингстън увива в стреч фолио колонките за гориво СНИМКА: Ройтерт Полицейска кола обикаля празните улици на Кингстън СНИМКА: Ройтерс Паднало дърво в Кингстън СНИМКА: Ройтерс Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс

Страната се подготвя за извънредно положение, като се очаква ураганът Мелиса да предизвика свлачища, наводнения. Бурята вече взе три жертви, една от тях в Ямайка, а останалите две - в Хаити и в Доминиканската република, пише Си Ен Ен.

Бурята се очаква да удари в Ямайка във вторник, а в сряда да се насочи към Куба и Бахамските острови.