Гледайте на живо как ураганът Мелиса - най-силната буря в историята, удря Ямайка

Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс

Най-силната буря в историята се очаква да удари Ямайка с ветрове от 281 км/ч. Ураганът Мелиса вече попада в категория 5. 

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че бурята може да нанесе значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими мерки.

На острова не е имало силен ураган от повече от десетилетия, а най-силната буря досега е била от категория 4. По бреговете на Ямайка бе наредена евакуация. 

Работник на бензиностанция в Кингстън увива в стреч фолио колонките за гориво СНИМКА: Ройтерт
Работник на бензиностанция в Кингстън увива в стреч фолио колонките за гориво СНИМКА: Ройтерт
Полицейска кола обикаля празните улици на Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Полицейска кола обикаля празните улици на Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Паднало дърво в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Паднало дърво в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс

Страната се подготвя за извънредно положение, като се очаква ураганът Мелиса да предизвика свлачища, наводнения. Бурята вече взе три жертви, една от тях в Ямайка, а останалите две - в Хаити и в Доминиканската република, пише Си Ен Ен. 

Бурята се очаква да удари в Ямайка във вторник, а в сряда да се насочи към Куба и Бахамските острови.

Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Работник на бензиностанция в Кингстън увива в стреч фолио колонките за гориво СНИМКА: Ройтерт
Полицейска кола обикаля празните улици на Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Паднало дърво в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Бурни вълни в Кингстън СНИМКА: Ройтерс
Силни ветрове в Кингстън СНИМКА: Ройтерс

