Гледайте на живо как ураганът Мелиса - най-силната буря в историята, удря Ямайка

Най-силната буря в историята се очаква да удари Ямайка с ветрове от 281 км/ч. Ураганът Мелиса вече попада в категория 5.
Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че бурята може да нанесе значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими мерки.
На острова не е имало силен ураган от повече от десетилетия, а най-силната буря досега е била от категория 4. По бреговете на Ямайка бе наредена евакуация.
Страната се подготвя за извънредно положение, като се очаква ураганът Мелиса да предизвика свлачища, наводнения. Бурята вече взе три жертви, една от тях в Ямайка, а останалите две - в Хаити и в Доминиканската република, пише Си Ен Ен.
Бурята се очаква да удари в Ямайка във вторник, а в сряда да се насочи към Куба и Бахамските острови.