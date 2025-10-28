Шефката на Световната търговска организация призова за реформи

Ръководителката на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала призова днес за реформи в организацията, посочвайки като пример необходимостта от промяна на правилото за консенсус, според което за сключване на нови търговски споразумения е необходимо единодушното съгласие на членовете, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Трябва да реформираме системата, не можем да проявяваме самодоволство", каза Оконджо-Ивеала на форум в Рияд, столицата на Саудитска Арабия.

"Трябва да реформираме някои от начините, по които работим, например системата за вземане на решения с консенсус, което се разбира като единодушие (...) и наистина забавя вземането на решения", уточни тя.