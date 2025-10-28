ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънцето се завръща в сряда

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21595730 www.24chasa.bg

Уан И: Стабилните и устойчиви китайско-американски отношения отговарят на дългосрочните интереси на двете държави

КМГ

940
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайско-американските отношения засягат световното развитие, а едни здрави, стабилни и устойчиви двустранни отношения отговарят както на дългосрочните интереси на Пекин и Вашингтон, така също и са общо очакване на международната общност, заяви китайският външен министър Уан И по време на вчерашния си телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

На фона на трудностите в двустранните търговско-икономически връзки, Китай и Съединените щати изясниха своята позиция и увеличиха взаимното разбирателство и са постигнали принципно единодушие за разрешаване на належалите проблеми към момента. Това отново доказва, че само когато двете страни изпълнят консенсуса между техните лидери, разрешават противоречията чрез диалог, отношенията им ще могат да се стабилизират и развиват, каза още китайският първи дипломат.

Рубио подчерта, че американско-китайските отношения са най-важните двустранни отношения в света и очаква чрез взаимодействието на високо равнище да се даде позитивен сигнал на целия свят.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)