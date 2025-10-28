КМГ: Постоянната мисия на Китай към ООН проведе честване на 80-годишнината от освобождението на Тайван

На 27 октомври мисията на Китай към ООН проведе събитие по повод 80-ата годишнина от освобождението на Тайван от японска окупация и защита на авторитета на Резолюция № 2758.

На него постоянният представител Фу Цун заяви, че 25 октомври, който бе отбелязан по решение на ПК на ОСНП като Ден на възвръщането на Тайван, съвпада с деня, в който през 1971 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция № 2758, с която се възстановява законният статут на Китайската народна република в организацията. Това, по думите му, показва ангажимента на международната общност към поддържане на принципа за „един Китай".

„Тайван е неразделна част от китайската територия, това е исторически и правен факт. Всяко изопачаване на Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН представлява предизвикателство към установения след края на Втората световна война международен ред и авторитета на Организацията на обединените нации", подчерта Фу Цун.