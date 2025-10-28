ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майкрософт" и "ОупънЕйАй" оцениха ChatGpt на 500 ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21595802 www.24chasa.bg

КМГ: Китай отчита 4,7 милиона 5G базови станции към края на септември

КМГ

1160
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай вече разполага с около 4,71 милиона 5G базови станции към края на септември. Това показват последните данни за развитието на телекомуникационната инфраструктура.

Това е нетно увеличение от 455 000 станции спрямо края на миналата година. До септември броят на потребителите на 5G услуги сред четирите основни телекомуникационни оператора е достигнал почти 1,2 милиарда. През последните пет години страната изгради най-голямата и най-развита 5G мрежа в света, което затвърждава позицията ѝ като глобален лидер в цифровите технологии.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание