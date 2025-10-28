КМГ: Китай отчита 4,7 милиона 5G базови станции към края на септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай вече разполага с около 4,71 милиона 5G базови станции към края на септември. Това показват последните данни за развитието на телекомуникационната инфраструктура.

Това е нетно увеличение от 455 000 станции спрямо края на миналата година. До септември броят на потребителите на 5G услуги сред четирите основни телекомуникационни оператора е достигнал почти 1,2 милиарда. През последните пет години страната изгради най-голямата и най-развита 5G мрежа в света, което затвърждава позицията ѝ като глобален лидер в цифровите технологии.