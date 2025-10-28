Откриха лодка с 57 мигранти край Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откриха лодка с мигранти край гръцкия остров Крит, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

На борда ѝ е имало 57 души. Тя се е намирала на 11 морски мили югозападно от град Йерапетра.

Според информацията пътниците ѝ са били граждани на Египет и на Судан. Сред тях е имало една жена, както и деца под 10-годишна възраст.

След спасителната операция мигрантите са откарани в център от затворен тип в Йерапетра.

Напоследък маршрутът от бреговете на Либия към остров Крит е сред най-популярните за трафика на мигранти от Африка към Европа.

Гръцките власти също така са открили 24 мигранти на остров Лесбос. Те са били част от пътниците на плавателния съд, който претърпя корабокрушение вчера през нощта край острова. След инцидента бяха открити телата на четирима загинали мигранти. С откритите на сушата броят на спасените от лодката достигна до 31. Всички те са суданци.

Властите са затруднени да установят точния брой на пътниците, които са били на плавателния съд, защото спасените не говорят английски език. Има сведения, според които на лодката е имало 40 души.