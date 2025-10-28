Германия спира използването на 200 военни имота за граждански цели, тъй като се стреми да разшири въоръжените си сили в светлината на променящата се обстановка в областта на сигурността в Европа. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Решението засяга 187 бивши военни имота, собственост на федералната агенция, отговорна за управлението на държавните недвижими имоти, съобщи министерството на отбраната.

Германия започна преобразуването на военни обекти за гражданско ползване в началото на 90-те години след края на Студената война, като този процес се ускори след преустановяването на задължителната военна служба през 2011 г.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. и нарастващите признаци, че сигурността на Европа вече не е приоритет за САЩ при администрацията на Доналд Тръмп, Берлин започна да инвестира сериозно в своите въоръжени сили, посочва ДПА.

Настоящото консервативно правителство е решено да възстанови военната служба, за да укрепи армията в съответствие с новите цели на НАТО.

Други 13 имота, засегнати от решението, все още се управляват от Бундесвера. Те включват части от летище "Тегел" в Берлин, което беше затворено през 2020 г. след откриването на ново международно летище в столицата. Оттогава градът работи по преустройството на обширния обект, като планира там да има научноизследователски съоръжения, промишлени предприятия и жилища.

Нилс Хилмер, държавен секретар в министерството на отбраната, заяви, че служителите са "много наясно с последствията от решението" за спиране на използване на военни обекти за граждански цели. "Знаем, че в много случаи вече съществуват планове за използване на въпросните обекти за граждански цели", каза той. "Където е възможно, ще се опитаме да вземем предвид вече задействаните планове в тази насока", добави Хилмер.