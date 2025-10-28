Котките се завръщат в двореца „Топкапъ“ в Истанбул, върнаха им котешката вратичка

Възстановяването на съществувала в османския период котешка вратичка, водеща към харема на историческия дворец „Топкапъ" в центъра на Истанбул, позволява на пухкавите обитатели на историческия комплекс отново да се движат свободно из него. Това съобщава „Дейли сабах", цитиран от БТА.

Котешката вратичка, която осигурява достъп до покоите на т.нар. „кара агалар" (черни евнуси) – пазителите на харема на султана - е реставрирана според оригиналния ѝ дизайн, което позволява на котките да се движат свободно из целия дворец, както са правили преди векове, отбелязва „Дейли сабах". Проходът е част от дворцовия живот от векове и служи като символ на грижата на османците за домашните любимци.

Илхан Коджаман, ръководител на отдела по поддръжката на двореца „Топкапъ", поясни, че мястото, на което се намира възстановената котешка вратичка, някога било много важно, тъй като пазителите на султанския харем имали висок статут в структурата на Османската империя. „Дарюсааде агата е заемал най-високия ранг сред пазителите на двореца. Стаите, свързани с вратата, на която е и котешката вратичка, са били използвани от служители с по-нисък ранг преди те да се срещнат с него и тъй като те са водели котките си със себе си – за тях също е предвиден вход", отбелязва още Коджаман.

„Четириногите обитатели на двореца могат временно да напуснат определени части от него, но други заемат тяхното място. Нашият персонал гарантира, че нуждите на котките, които пребивават в „Топкапъ", са задоволени, което им позволява да живеят комфортно. Искаме да покажем тази османска практика и вярваме, че тя ще привлече интерес", каза още Коджаман.