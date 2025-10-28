ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Тръмп потвърди ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея

Японският премиер Санае Такаичи и американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че тя и американският президент Доналд Тръмп са потвърдили ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея по време на срещата им на върха в Токио. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Такаичи каза и, че тя и Тръмп също така са потвърдили важността на мира и стабилността в Тайванския проток. Премиерката отказа да коментира подробно какво са обсъждали двамата по отношение на Китай, тъй като Тръмп скоро ще се срещне с китайския лидер.

По-рано президентът похвали първата жена премиер на Япония по време на двустранните преговори в Токио, като приветства нейното решение за увеличаване на японския бюджет в областта на отбраната.

Такаичи също заяви, че иска да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир и че заради него в света за толкова кратко време има повече мир.

