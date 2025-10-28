ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21596439 www.24chasa.bg

Израелски медии: Последният ковчег, пратен от "Хамас", е с останките на вече върнат заложник

3316
Освободени заложници Снимка: Екс/NewsNation

Последният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", се смята, че съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Ако последните останки не бъдат идентифицирани като тези на все още изчезнал заложник, това би означавало, че 13 тела на заложници остават в Газа.

Нито израелската армия, нито правителството коментираха, когато бяха попитани за информацията.

Премиерът Бенямин Нетаняху ще свика среща, за да обсъди отговора на Израел. Някои мерки, които Израел може да предприеме, бяха обсъдени с американски представители през последните дни, отбелязва "Джерузалем Пост".

Останките, които бяха предадени в понеделник, трябваше да бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза, след като пристигнат в Израел. "Таймс ъв Израел" съобщи, позовавайки се на съответните власти, че процесът на идентификация може да отнеме до два дни.

В предишни случаи обаче самоличността на останките е била установявана в рамките на няколко часа след пристигането им в Израел.

Като част от първата фаза на мирния план на САЩ за примирие между Израел и "Хамас", ислямистката групировка трябва да предаде общо 28 тела.

"Хамас" освободи всички живи заложници на 13 октомври в замяна на стотици палестински затворници.

Освободени заложници Снимка: Екс/NewsNation

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание