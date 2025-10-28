Израелски медии: Последният ковчег, пратен от "Хамас", е с останките на вече върнат заложник

Последният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", се смята, че съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Ако последните останки не бъдат идентифицирани като тези на все още изчезнал заложник, това би означавало, че 13 тела на заложници остават в Газа.
Нито израелската армия, нито правителството коментираха, когато бяха попитани за информацията.
Премиерът Бенямин Нетаняху ще свика среща, за да обсъди отговора на Израел. Някои мерки, които Израел може да предприеме, бяха обсъдени с американски представители през последните дни, отбелязва "Джерузалем Пост".
Останките, които бяха предадени в понеделник, трябваше да бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза, след като пристигнат в Израел. "Таймс ъв Израел" съобщи, позовавайки се на съответните власти, че процесът на идентификация може да отнеме до два дни.
В предишни случаи обаче самоличността на останките е била установявана в рамките на няколко часа след пристигането им в Израел.
Като част от първата фаза на мирния план на САЩ за примирие между Израел и "Хамас", ислямистката групировка трябва да предаде общо 28 тела.
"Хамас" освободи всички живи заложници на 13 октомври в замяна на стотици палестински затворници.
CONFIRMED: The coffin returned by Hamas last night contained additional remains of hostage Ofir Tzarfati, whose body was recovered by the IDF in December 2023.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 28, 2025
Hamas not only continues to violate the ceasefire by holding the 13 fallen hostages, it is desecrating our dead. pic.twitter.com/pv9uPmCvTt