Ватикана: Китай трябва да повлияе на Русия, за да се спре войната с Украйна

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин повтори призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да сложи край на войната в Украйна. Това съобщи АНСА, цитирана от БТА.
"Мисля, че ще е необходимо голямото участие на цялата международна общност, за да се направят някои стъпки към мир", каза Паролин пред репортери.
"Китай има думата по този въпрос. Всъщност президентът Тръмп в момента е в Далечния изток, отчасти за да засегне този въпрос", добави той.