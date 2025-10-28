ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Ватикана: Китай трябва да повлияе на Русия, за да се спре войната с Украйна

1600
Кардинал Пиетро Паролин СНИМКА: АРХИВ

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин повтори призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да сложи край на войната в Украйна. Това съобщи АНСА, цитирана от БТА.

"Мисля, че ще е необходимо голямото участие на цялата международна общност, за да се направят някои стъпки към мир", каза Паролин пред репортери.

"Китай има думата по този въпрос. Всъщност президентът Тръмп в момента е в Далечния изток, отчасти за да засегне този въпрос", добави той.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

