Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Червеният кръст: Ураганът Мелиса може да засегне най-малко 1,5 милиона души (Видео)

1768
Ураганът Мелиса Снимка: Ройтерс

Ураганът Мелиса, който може да се окаже най-силният, връхлитал някога Ямайка и който вече причини смъртта на няколко души по пътя си, може да засегне най-малко 1,5 милиона души, предупреди Червеният кръст, цитиран от Франс прес и БТА.

"Тези числа обаче са силно подценени, тъй като последиците за населението ще включват прекъсване на основни услуги, трусове на пазарите и блокиране на пътища. Това означава, че цялото население може да понесе последствията по един или друг начин", заяви на пресконференция Несефор Мгенди, ръководител на делегацията на Международния комитет на Червения кръст.

На острова не е имало силен ураган от повече от десетилетия, а най-силната буря досега е била от категория 4. По бреговете на Ямайка бе наредена евакуация.

Страната се подготвя за извънредно положение, като се очаква ураганът Мелиса да предизвика свлачища, наводнения. Бурята вече взе три жертви, една от тях в Ямайка, а останалите две - в Хаити и в Доминиканската република, пише Си Ен Ен.

Бурята се очаква да удари в Ямайка във вторник, а в сряда да се насочи към Куба и Бахамските острови.

Ураганът Мелиса Снимка: Ройтерс

