12 души загинаха при самолетна катастрофа в Кения

Властите в Кения съобщават, че 12 души са загинали, след като малък самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара". Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале.

Кенийската гражданска авиационна администрация съобщи, че на борда на самолета са били 12 души и властите разследват причините за катастрофата.

Кенийската авиокомпания "Момбаса Еър Сафари" съобщи, че осем унгарци и двама германци са пътували в самолета, информира Ройтерс.

"За съжаление, няма оцелели. ... С дълбока тъга съобщаваме, че според предварителната информация на борда е имало 10 пътници – 8 унгарци и 2 германци", се казва в изявление на авиокомпанията. В него се уточнява, че пилотът е бил кенийски гражданин и той също е загинал.

Националният резерват „Масаи Мара" е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети" в Танзания.