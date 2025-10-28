Китай намекна за възможна среща между Си Цзинпин и новият японски премиер

Китайският външен министър Ван И намекна за възможна среща между китайския президент Си Цзинпин и новата японска премиерка Санае Такаичи. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ван И обсъди днес по телефона с японския си колега Тошимицу Мотеги възможността за „контакти високо равнище".

Си и Такаичи ще участват в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея тази седмица, което предоставя възможност за среща на неутрална територия между китайския лидер и новата японска лидерка, известна с твърдите си възгледи към Китай, отбеляза Ройтерс.

Такаичи се срещна днес с американския президент Доналд Тръмп, който приветства нейното обещание за увеличаване на японския бюджет в областта на отбраната и подписа серия от споразумения за търговия и редки полезни изкопаеми.

Пекин ще бъде нащрек за затягането на връзките между САЩ и Япония под ръководството на Такаичи, казват анализатори, като виждат в това потенциална промяна в баланса на силите в Азиатско-тихоокеанския регион.

„Китай забеляза няколко положителни сигнали, идващи от новия кабинет на Япония", каза Ван И, без да дава повече подробности. „Обменът на високо равнище е много важен за отношенията между Китай и Япония", добави той.

Пекин съобщи в петък, че лидерът на Китай ще се срещне с няколко държавни глави на срещата на върха АТИС - която Тръмп се очаква да пропусне - но като пример бе посочен само южнокорейския президент И Дже-мьон.

Си Цзинпин се срещна с тогавашния японски премиер Шигеру Ишиба на срещата на икономическите лидери на АТИС в Лима - столицата на Перу - през ноември 2024 г.

Дългогодишната позиция на Китай по въпроса за отношенията между САЩ и Япония е да се противопоставя на всякакви действия, които смята за вредни за интересите си в региона, включително разполагането на американски войски в страната, което според анализатори спомага за възпиране на китайска агресия срещу Тайван.

Такаичи, дългогодишен депутат от Либерално-демократическа партия (ЛДП) и близък съюзник на бившия премиер Шиндзо Абе, миналата седмица беше одобрена от парламента като първата жена министър-председател на Япония. Тя е редовен посетител на храма Ясукуни в Токио, който почита паметта на загинали японски военни, включително и някои екзекутирани войници, обвинени във военни престъпления в Китай.

„Надявам се, че новото правителство на Япония ще направи добра първа стъпка във взаимоотношенията с Китай", каза Ван, като използва израз, който оприличава отношенията между страните със закопчаването на яке - да се закопчае правилно първото копче.