Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Външният министър на Нидерландия пристигна на официално посещение в Киев

Давид ван Вел Снимка: Екс/Jan Dijkgraaf

Министърът на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел пристигна на официално посещение в Киев, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Моето послание днес в Киев е, че Украйна може да разчита на нашата максимална подкрепа в борбата с руския агресор", написа министърът в социалната мрежа "Екс".

Той подчерта, че Русия "тероризира украинците с ужасяващите си атаки" ден след ден, отбелязвайки, че невинни хора продължават да страдат. Ръководителят на нидерландската дипломация също така подчерта, че с наближаването на зимата семействата в Украйна остават без ток и газ.

На 10 октомври украинският президент Володимир Зеленски се срещна с нидерландския министър на отбраната Рубен Брекелманс. След тази среща Украйна и Нидерландия подписаха меморандум за съвместно производство на дронове, припомня Укринформ.

