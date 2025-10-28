Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарският премиер Виктор Орбан търси да сключи скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия, заяви политическият му съветник Балаж Орбан пред "Политико", съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Балаж Орбан не е роднина на унгарския премиер.

Десният унгарски лидер има за цел да координира позициите си със словашкия премиер Роберт Фицо и чешкия премиер Андрей Бабиш преди бъдещите срещи на върха на ЕС, каза съветникът.

Макар че понастоящем не се очертава официален алианс между трите страни, такава координация би могла значително да затрудни усилията на Европейския съюз да предостави финансова и военна подкрепа на Украйна.

"Мисля, че това ще се случи – и ще става все по-видимо", заяви Балаж Орбан в публикуваното днес интервю.

Той отбеляза, че сътрудничеството между източните държави от ЕС вече е работило "много добре" по време на миграционната криза през 2015 г.

Унгария, Словакия и Чехия са част от Вишеградската група, в която влиза и Полша. В последните години обаче отношенията между Будапеща и Варшава охладняха поради различията в позициите им по отношение на войната на Русия в Украйна.

Въпреки че беше преизбран за премиер на Словакия през 2023 г., Роберт Фицо не се съюзи официално с унгарския лидер по конкретни политически области. Бабиш пък все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията си на изборите.