Почина звезда от британския сериал "Фолти Тауърс"

Британската актрисата Прунела Скейлс, станала известна с участието си в сериала "Фолти тауърс", почина на 93-годишна възраст. Това съобщиха Ройтерс и БТА.
Скейлс беше най-известна в ролята си на хотелския мениджър Сибил Фолти, властната съпруга на Базил, в класическия британски ситком "Фолти Тауърс".
Актрисата е починала е в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха Самюъл и Джоузеф Скейлс. По думите им Прунела Скейл е гледала „Фолти Тауърс" в деня преди да почине.
През 2013 г. Скейлс беше диагностицирана със съдова деменция. Съпругът ѝ, актьорът Тимъти Уест, почина през ноември миналата година, като бракът им продължи 61 години.
Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия „Фолти Тауърс", съобщи Би Би Си.
RIP Prunella Scales. Your portrayal of Sybil Fawlty in Fawlty Towers will forever be iconic pic.twitter.com/i43jf78xbq— Meh (@Spilling_The_T) October 28, 2025