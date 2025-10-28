ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Обещаваме да не нападаме НАТО и ЕС

Почина звезда от британския сериал "Фолти Тауърс"

Прунела Скейлс Снимка: Екс/Paul Carmichael

Британската актрисата Прунела Скейлс, станала известна с участието си в сериала "Фолти тауърс", почина на 93-годишна възраст. Това съобщиха Ройтерс и БТА.

Скейлс беше най-известна в ролята си на хотелския мениджър Сибил Фолти, властната съпруга на Базил, в класическия британски ситком "Фолти Тауърс".

Актрисата е починала е в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха Самюъл и Джоузеф Скейлс. По думите им Прунела Скейл е гледала „Фолти Тауърс" в деня преди да почине.

През 2013 г. Скейлс беше диагностицирана със съдова деменция. Съпругът ѝ, актьорът Тимъти Уест, почина през ноември миналата година, като бракът им продължи 61 години.

Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия „Фолти Тауърс", съобщи Би Би Си.

