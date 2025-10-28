60 жени поискаха от Мерц да вземе мерки за безопасността им, тревожат ги мигрантите

Шестдесет жени, сред които актриси, изследователки и политици, призоваха германския канцлер Фридрих Мерц да се заеме с реалните проблеми на обществената сигурност, след като той намекна, че "дъщерите" им се чувстват несигурни заради мигрантите. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Щастливи сме да говорим за безопасността на дъщерите, т.е. жените", написаха те в отворено писмо, публикувано днес. "Искаме обаче да го направим сериозно, а не да го използваме като евтино извинение, за да оправдаем расистки изказвания", пишат подписалите писмото жени, сред които и депутатката от "Зелените" Рикарда Ланг, писателките Миту Саняк и Тупока Огете, както и Луиза Нюбауер – водеща фигура в германското движение за климата "Петъци за бъдеще".

Исканията им идват на фона на разгорещен дебат в Германия, предизвикан от коментарите на Мерц, обвързващи престъпленията на обществени места с мигранти – изявления, които станаха причина за протести в няколко градове.

На 14 октомври германският канцлер заяви, че правителството работи върху минали провали в миграционната политика и отбелязва напредък, но "все още имаме проблем как изглеждат градовете ни, разбира се, и затова федералният вътрешен министър улеснява и извършва мащабни депортации".

Малко по-късно, запитан да изясни коментара си, Мерц настойчиво заяви: "Попитайте вашите дъщери какво може да съм имал предвид с това. Предполагам, че ще получите съвсем ясен и директен отговор".

В сряда той уточни, че проблемите са предизвикани от мигранти, които нямат постоянен статут за пребиваване, не работят и не спазват германските закони.

В писмото си днес жените призовават за "публично пространство, на което всички хора да се чувстват спокойно".

Текстът включва и десет специални искания за подобряване "безопасността на дъщерите", включително подобрено съдебно преследване на сексуално и домашно насилие, по-добро осветяване и наблюдение на обществените пространства и подходящо финансиране на места за настаняване на жени, търсещи подслон и убежище.