Мистериозни сини кучета се разхождат край Чернобил (Видео, снимки)

Кучета със синя козина бяха забелязани край Чернобил. Това е първият подобен случай в зоната на авариралата атомна електроцентрала.

За странната находка докладваха служителите, които се грижат за животните, заселили се в обезлюдената зона. Групата служители "Кучетата на Чернобил" публикува любопитни кадри на животните.

"Кучетата не бяха сини миналата седмица. Не знаем каква е причината и се опитваме да ги заловим, за да разберем. Най-вероятно става дума за някакъв химикал", коментираха те пред "Дейли мейл".

"Кучетата на Чернобил" са филиал на нестопанската организация Clean Futures Fund. Те казаха още, че макар цветът да е тревожен, кучетата изглеждат „много активни и здрави".

От 2017 г. организацията се грижи за около 700 кучета, които живеят в района на атомната електроцентрала. Те им осигуряват храна и медицински грижи. Счита се, че тези кучета са поколението на изоставените при евакуацията през 1986 г.

Макар екипът да не знае какво е причинило синьото оцветяване, потребителите в социалните мрежи са направили няколко предположения в коментарите под видеоклиповете, публикувани в Инстаграм и ТикТок.

„Синьото оцветяване на козината е резултат от външно замърсяване с химикали, което може да се измие", пише потребител в ТикТок.

Друг потребител пише в коментарите: „Изненадан съм, че тези кучета все още са достатъчно плодовити, за да се размножават, след като са били в контакт със замърсената зона толкова дълго време."

Въпреки, че животните изглеждат здрави, те са обект на проучване от бедствието през 1986 г. Тогава един от реакторите на АЕЦ-а гръмва и предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни райони в днешните Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а около 200 хил. души са евакуирани от родните си места.

От тогава зоната в радиус от 30 км е забранена за обитаване, което обаче доведе до разцъфване на дивия живот там.

Проучване от 2024 г. доказа, че кучетата в района са развили имунитет към радиацията. Взети са проби от 116 кучета в района, които показват, че животните са се адаптирали към условията там.