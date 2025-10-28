Президентът на Ливан: За да се победи тероризма, първо трябва да се победи идеята

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че тероризмът е умишлено, неоправдано и незаконно използване на физическо или психологическо насилие срещу невинни цивилни, не като цел, а като средство за сплашване и подчиняване на други, за да се изпълнят нелегитимни искания. Това съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА. "Истинската битка се крие в унищожаването на мисълта, която заблуждава умовете да вярват, че зверството е добродетел", добави президентът.

В реч по време на Регионалната конференция за международно съдебно сътрудничество в борбата с тероризма той подчерта, че изкореняването на тероризма изисква противопоставяне не само на извършителите, но и на идеологията, която ги мотивира.

Аун призова интелектуалните, религиозните и обществените лидери да поемат активна роля в изолирането на екстремистите и противодействието на радикалните наративи.

Президентът подчерта, че Ливан е избран за домакин на конференцията, „защото се е борил с тероризма на всички фронтове – военно, от гледна точка на сигурността и интелектуално, и е побеждавал всеки път".

Ливан, добави той, остава земя на „толерантност, диалог, многообразие и свобода", където екстремизмът не може да процъфтява.

Президентът Аун завърши речта си, като подчерта необходимостта от институционализирано арабско и международно сътрудничество за справяне с нововъзникващите форми на тероризъм, включително кибер- и биологични заплахи, чрез по-силни механизми за обмен на информация, взаимна правна помощ, екстрадиция и изпълнение на съдебни решения, заявявайки, че „тероризмът е станал глобален и такава трябва да бъде и нашата борба срещу него".