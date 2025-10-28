Орбан се срещна с папа Лъв XIV и премиера Мелони в Италия и Ватикана

Премиерът на Унгария Виктор Орбан проведе срещи с премиера на Италия Джорджа Мелони и с папа Лъв XIV по време на еднодневна визита в Италия и Ватикана. Това съобщи АНСА, цитирана от БТА.

По време на разговора си с Мелони тя и Орбан са обсъждали възможностите, предлагани от европейския инструмент Сейф и са направили оценка на областите, в които между Унгария и Италия има синергия в контекста на оказване на подкрепа за респективните промишлени и технологични способности на Будапеща и Рим, се казва в изявление на канцеларията на Мелони относно срещата.

Преди да разговаря с Мелони, Орбан даде интервю за италиански медии, пред които заяви, че ЕС не представлява нищо и че президентът на САЩ Доналд Тръмп греши относно руския президент Владимир Путин.

В интервюто Орбан визира по-специално решението на Тръмп да наложи санкции на Русия. Той казва, че когато се види с Тръмп, той ще му каже, че допуска грешка относно Путин и че трябва да вдигне, санкциите, наложени на Русия.

Що се касае до оценката на Орбан за ЕС, тя произтича от това, че ЕС е поверил на трети страни способността да се търси решение на войната в Украйна и тези трети страни са американците и руснаците. „За жалост ние нямаме никаква роля. Европа е напълно извън картината", заяви Орбан.

Той освен това заяви, че важна тема е бъдещето на европейската икономика.

По време на визитата си във Ватикана Орбан освен на аудиенция при папа Лъв Четиринадесети беше приет и от държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. С тях Орбан говори за Украйна, Газа, за ролята на семейството, за възпитанието на младите хора и за нуждата от защита на уязвимите християнски общности по света и по-специално в Близкия изток.