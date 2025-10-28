ЕС е силно обезпокоен от репресиите при протестите в Камерун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз е "силно обезпокоен" от репресиите на протестите в Камерун след президентските избори и призова властите да освободят всички произволно задържани, предаде Ройтерс.

Най-малко 4 души бяха убити в африканската държава от началото на демонстрациите, които започнаха, след като стана ясно, че президентът Пол Бия, най-възрастният държавен глава, е спечелил осми мандат.

"Европейският съюз призовава всички страни да проявят сдържаност и да се въздържат от действия, които може да увеличат напрежението", заяви говорителката по външната политика на блока Ануар Ел Ануни.

Насилието след вота увеличи страховете, че размириците може ескалират в бившата френска колония в Централна Африка.

В неделя 4 души бяха убити при сблъсъци между силите за сигурност и привърженици на опозицията в търговската столица Дуала, заяви областният управител.

Още протести бяха организирани вчера въпреки ограниченията, като се предполага, че силите за сигурност са се намесили, за да разпръснат протестиращите.

ЕС изрази съжаление "за смъртта на редица цивилни, убити при стрелба с огнестрелни оръжия", каза Ануни. "Блокът призовава още за освобождаването на произволно задържаните след изборите", добави тя.

92-годишният Бия е едва вторият президент на Камерун, откакто страната получава независимост от Франция през 1960 г.

Той прилага твърд подход на управление, подлага на репресии цялата политическа опозиция и управлява на фона на обществени вълнения, икономическо неравенство и насилие от страна на сепаратисти.