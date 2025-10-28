Полската прокуратура поиска ареста на крайнодесен бивш министър заради корупция

Полската прокуратура поиска ареста на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който е разследван за корупция, предаде ДПА.

В парламента бе внесено искане за снемане на имунитета на Жобро, който в момента е депутат от крайнодясната партия "Право и справедливост" (ПиС), за да може той да бъде задържан и изправен пред съда, заяви говорител на прокуратурата във Варшава.

Срещу 55-годишния бивш министър се води разследване за 26 предполагаеми закононарушения, включително създаване и участие в престъпна организация и присвояване на средства в размер на 40 милиона долара. Жобро също така е заподозрян в злоупотреба с власт и пренебрегване на служебните си задължения.

Обвиненията са свързани с т. нар. Правосъден фонд, който е под надзора на министерството на правосъдието. Фондът отпуска средства в помощ на жертвите на престъпления. Твърди се, че докато е бил министър, Жобро е разпоредил на свои подчинени да отклонят от фонда милиони за финансирането на проекти, които биха могли да донесат политически ползи на партията му.

"С оглед на доказателствата няма никакво съмнение, че Збигнев Жобро е бил наясно с нередностите при отпускането на безвъзмездни средства от Правосъдния фонд", каза говорителят на прокуратурата.

През декември миналата година бяха повдигнати сходни обвинения срещу бившия заместник-министър на правосъдието Марчин Романовски, който по-късно избяга от Полша и получи политическо убежище в Унгария.

ПИС управляваше Полша от 2015 до 2023 г. и инициира съдебни реформи, заради които влезе в конфликт с Европейската комисия. ПиС загуби произведените през октомври 2023 г. парламентарни избори и в момента оглавява опозицията. Новото центристко правителство на Доналд Туск работи за отмяна на спорните съдебни реформи на ПиС.