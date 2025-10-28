Зам.-министър Нанов: Ускоряваме транспортната и цифрова свързаност в Югоизточна Европа

България ускорява транспортната и цифрова свързаност в Югоизточна Европа. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов на среща, организирана от Датското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Срещата е посветена на регионалната свързаност, транспорта и комуникациите. На форума присъстваха представители на европейските институции, дипломатически мисии и бизнеса.

„Подобряването на транспортната свързаност е стратегически приоритет за България, която активно работи за интеграцията си в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и развитието на новия Европейски транспортен коридор Балтийско море-Черно море-Егейско море", каза зам.-министър Нанов. Той посочи, че се ускорява работата и по модернизацията на железопътните линии София–Гюешево и София–Калотина.

Нанов отбеляза, че България работи съвместно с Румъния и Гърция по подготовката на общи проекти за нови мостови и железопътни съоръжения, които до края на 2025 г. ще бъдат предложени за европейско финансиране.

В областта на цифровата свързаност заместник-министърът посочи, че 5G покритието в България вече надхвърля 81%, като страната активно участва в трансгранични инициативи като 5G Balkans и 5G SEAGUL, насочени към развитието на трансгранични цифрови услуги. Приоритет е осигуряването на високоскоростна свързаност и непрекъсваемо 5G покритие по трасетата на TEN-T, които преминават през България. Страната ни подкрепя предстоящия Акт за цифровите мрежи (Digital Networks Act), който ще улесни внедряването на високоскоростни мрежи от ново поколение и развитието на интелигентни транспортни и дигитални услуги.

България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ, каза министър Гроздан Караджов в началото на октомври. Темата бе обсъдена по време на тристранна среща между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и румънския държавен секретар по транспорта Хорациу Козма.